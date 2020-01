Velocità ghiaccio: Ritorna a Cervinia l'Ice Challenge

Il Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio si appresta ad affrontare uno dei tracciati più scenografici e tecnici dell’intero calendario 2020; quello di Cervinia.

Lungo 1.100 metri, notevole per gli impianti di questo tipo, su un’area di 4000 metri quadrati, il tracciato valdostano si caratterizza per lo sviluppo su due livelli, con salite e discese che toccano pendenze del 25%, un aspetto determinante sia per la prestazione sportiva che per lo spettacolo offerto al pubblico.

A circa 500 metri dal centro di Breuil Cervinia, il tracciato sorge proprio alle pendici del Monte Cervino e sarà quindi in grado di offrire un incantevole e impareggiabile sfondo alla sfida agonistica.

Il pubblico potrà accedere a pagamento nelle aree dedicate a bordo pista con un biglietto unico venduto a 10 euro, mentre è in fase di definizione anche la diretta streaming dell’appuntamento grazie alla collaborazione con RallyStreaming. A confrontarsi sullo stupendo tracciato di Breuil Cervinia, inaugurata come pista di kart nel 2009 e allargata a pista invernale per auto nel 2010, saranno i protagonisti di The Ice Challenge che porteranno in pista le potenti auto che quest’anno si giocano lo scettro del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio, la massima espressione nazionale.