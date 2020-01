Discesa: Nella seconda prova libera ad ad Altenmarkt Brignone si avvicina alle prime

Aumenta il feeling di Sofia Goggia con la pista di Altenmark (Aut), che nel weekend ospiterà ben due gare di Cdm. La finanziera bergamasca ha concluso la seconda prova di discesa al quinto posto con un distacco di soli 31 centesimi dall'austriaca Ramona Siebenhofer, prima e ancora veloce dopo l'ottimo tempo fatto registrare nella giornata di giovedì.

Lo stesso si può dire per la ceca Ester Ledecka, seconda e attardata di 11 centesimi. Di nuovo bene Nicol Delago, 11esima con salto di una porta, passi in avanti pure di Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano, che chiudono tra le migliori venti riducendo sensibilmente il distacco dalle prime posizioni. Elena Curtoni, 27esima a 2"42, fa meglio di Nadia Delago, la quale non riesce ad andare oltre la 39esima piazza. Marta Bassino, che ha saltato la prima prova e si è allenata in vista della combinata di domenica, è 54esima con 5" di ritardo, una posizione davanti a Verena Gasslitter. Sabato 11 gennaio spazio alla prima gara del weekend: si parte alle ore 11,45 con la discesa.



Ordine d'arrivo 2a prova DH femminile Cdm Altenmarkt (Aut):

1. SIEBENHOFER Ramona AUT 1:47.92

2. LEDECKA Ester CZE +0.11

3. TIPPLER Tamara AUT +0.23

4. HAEHLEN Joana SUI +0.28

5. GOGGIA Sofia ITA +0.31

6. GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.44

7. SUTER Corinne SUI +0.59

8. WEIRATHER Tina LIE +0.72

8. REBENSBURG Viktoria GER +0.72

10. WEIDLE Kira GER +0.78



11. DELAGO Nicol ITA +0.89

14. BRIGNONE Federica ITA +1.06

16. MARSAGLIA Francesca ITA +1.21

18. PIROVANO Laura ITA +1.32

27. CURTONI Elena ITA +2.42

39. DELAGO Nadia ITA +3.15

54. BASSINO Marta ITA +5.03

55. GASSLITTER Verena ITA +6.26