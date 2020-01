EC Sci alpino: bene Battilani e Bosca nella prova di Wengen

Tre azzurri nelle prime sei posizioni, questa mattina, nella seconda prova cronometrata della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile di Wengen (Svizzera): Davide Cazzaniga, Henri Battilani e Guglielmo Bosca. Le gare valide per il circuito continentale sono in programma, domani e sabato, entrambe con partenza del primo concorrente alle 12.30.

Il miglior tempo di giornata è dello svizzero Ralph Weber (1’20”75), davanti a Davide Cazzaniga (Cse; 1’26”87) e al connazionale Stefan Rogentin (1’26”91). Al quinto posto Henri Battilani (Cse; 1’27”37) e sesto Guglielmo Bosca (Cse; 1’27”44); 36° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’29”01); 39° Nicolò Molteni (Cse; 1’29”05); 42° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’29”22); 61° Matteo Vaghi (Sc Chamolé; 1’31”41).

Sci alpino

Combinata alpina, questa mattina, a Tignes (Francia) vinta dalla transalpina Louison Accambray (2’04”77). Molto bene Nadine Brunet (Sc Aosta), 9° con il crono di 2’07”37; 21° Martine Brumin (Sc Aosta; 2’10”78); non ha concluso lo Slalom Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino). Lucchini che in SuperG aveva conquistato la decima posizione, in 1’26”66; nella prova veloce Brunet era 12° (1’27”58); 25° Brumin (1’30”10).

Sci alpino

Conferma la posizione delle prove e la pisana Alice Pazzaglia (1’17”96) vince la Discesa libera Fis di Bardonecchia (Torino). Al 18° posto Letizia Longo (Club de Ski; 1’22”15); non ha preso il via Héloïse Edifizi (Club de Ski).