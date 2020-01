YOG Sport invernali: Cinque atleti valdostani a Lausanne 2020

Sono arrivati a Losanna i selezionati della Federazione italiana sport invernali che prenderanno parte all’edizione 2020 dei Giochi olimpici giovanili invernali. Nel totale, 44 atleti, cinque dei quali valdostani: l’intera formazione dello Sci alpino femminile – Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), Alice Calaba (Sc Gressoney MR) e Annette Belfrond (Sc Crammont MB) – e due biathleti, Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace) e Martina Trabucchi (Sc Brusson).

Lo Sci alpino andrà in scena a Les Diablerets: il 10 gennaio, il SuperG; l’11 la Combinata alpina; il 12 il Gigante femminile; il 14 lo Slalom e il 15 il Parallelo a squadre. Per il Biathlon, è stato scelto come sito Les Tuffes Nordic Centre, a Les Rousses, in Francia: l’11 l’Individuale, il 12 la Staffetta singola mista; il 14 la Sprint e il 15 la Staffetta mista.

Nella rassegna elvetica farà la prima apparizione ai Giochi olimpici lo Scialpinismo, disciplina emergente che punta a essere dimostrativa nell’edizione del 2026 delle Olimpiadi di Milano/Cortina.