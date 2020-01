Sci: La discesa femminile della Val d'Isére verrà recuperata a Bansko. La FIS ha scelto il 24 gennaio

La discesa femminile programmata in Val d'Isére per la giornata del 22 dicembre e poi annullata a causa delle forti nevicate, si disputerà Bansko, in Bulgaria. È questa la decisione comunicata dalla FIS, che ha scelto la giornata del 24 gennaio come data ideale per il recupero.

L'orario è ancora da definire ma c'è una certezza: sulla pista bulgara andrà in scena una tre giorni di gare davvero interessante. Ad aprire le danze sarà come di consueto la sciata in pista prevista per giovedì 23 gennaio, poi ben due discese, una venerdì e l'altra sabato, quest'ultima al via alle ore 09,45 italiane. Domenica spazio al superG con lo start alle ore 09,15. La combinata alpina che si sarebbe dovuta svolgere in Val d'Isère invece, non verrà recuperata.