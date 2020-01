Sci nordico: Allo Sc Amis de Verrayes la Coppa comune di Verrayes

Più di 150 concorrenti al via in una bella e calda giornata disole che, nella classifica per società, ha visto il successo del sodalizio organizzatore, lo Sc Amisde Verrayes, cha ha preceduto il Gs Godioz e lo Sc Drink.

Categoria Ragazzi * 800 m – Sprint tl –

A imporsi nella competizione femminile è stataVittoria Cena (Gs Godioz), che in finale ha preceduto Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc GranParadiso) e Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes).

Al maschile, tripletta dello Sc Amis deVerrayes, con Manuel Contoz, Gabriele Leone e Michel Deval.

Categoria Allievi * 1200 m – Sprint tl – Successo di Virginia Cena (Gs Godioz) davantia Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes) e a Manuela Carrara (Sc Valdigne MB).

In campo maschile, gradino alto del podio per Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso) seguito da SimoneGemelli (Gs Godioz) e da Nicola Zanon (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Giovani/Senior * 1200 m – Sprint tl –

A imporsi è Amalia Laurent (ScGressoney MR) a precedere Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery) e Aline Ollier (Sc ValdigneMB).

Nella competizione maschile successo di Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes) seguitoda Andrea Restano (Sc Drink) e da Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB).