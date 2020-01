Tour de ski: Lucia Scardoni brilla nella sprint in Val di Fiemme: quinto posto e miglior risultato in carriera in Cdm

Anamarija Lampic ha vinto la sprint in tecnica classica disputata in Val di Fiemme e valida come sesta tappa del Tour de Ski. La slovena, già vincente nella sprint di Lenzerheide, ha di nuovo conquistato il primo posto anticipando nella batteria finale la norvegese Astrid Jacobsen e la statunitense Jessica Diggins. La sorpresa odierna nel team Italia è la grande prestazione di Lucia Scardoni, costante sin dalle qualifiche e arrivata a giocarsi la vittoria nella finalissima.

Seconda nelle qualificazioni, la 28enne finanziera di Predazzo, ha superato brillantemente tutte le fasi ad eliminazione diretta arrivando fino alla fase conclusiva dove ha conquistato una ottima quinta posizione, il risultato migliore in carriera in una gara di Coppa del mondo. Al via c'erano anche Elisa Brocard ed Anna Comarella: la prima è arrivata fino ai quarti di finale mentre la seconda non è riuscita a superare le qualificazioni.



Questo il commento di Lucia Scardoni al traguardo: "C’è un po’ di rammarico dopo la finale perché avrei potuto cambiare binario e giocarmi meglio le mie chance nel rettilineo conclusivo però direi che va benissimo così. È una ottima iniezione di fiducia per il futuro, è bello far vedere che ci siamo anche noi. Da tanto una italiana non raggiungeva una finale, soprattutto nel classico".



Ordine d'arrivo sprint femminile Tour de Ski Cdm Val di Fiemme (Ita):

1. LAMPIC Anamarija SLO

2. JACOBSEN Astrid NOR

3. DIGGINS Jessica USA

4. MAUBET BJORNESEN Sadie USA

5. SCARDONI Lucia ITA

6. NEPRAYEVA Natalia RUS



24. BROCARD Elisa ITA



COMARELLA Anna ITA eliminata nelle qualificazioni