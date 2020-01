Buon compleanno Schumi, siamo con te

Michael Schumacher, il sette volte campione del Mondo di F1, compie oggi 51 anni, il campionissimo, che ha scritto pagine importanti dell’automobilismo sportivo soprattutto alla guida della Ferrari, è nato il 3 gennaio 1969, a Hurth, in Germania. Schumacher è leggenda, colui che nel 2000 ha riportato a Maranello il Titolo Mondiale che mancava dal 1979.

Con la Rossa ha disputato 11 stagioni iridate, dal 1996 al 2006, vincendo 5 volte il Titolo di Campione del Mondo (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) e contribuendo alla conquista di 6 Titoli Costruttori. Prima di passare in Ferrari ha conquistato due Titoli Mondiali con la Benetton motorizzata Renault nel 1994 e 1995.

Nella sua carriera Michael Schumacher in Formula 1 ha corso 308 GP conquistando 91 vittorie, 68 pole position e 155 podi.Oltre che con la Benetton e la Ferrari, ha corso con la Jordan nella sua gara d’esordio nel Gp del Belgio del 1991 a Spa-Francorchamps e con la Mercedes-AMG (2010-2012). Il Kaiser, come venne nominato, detiene gran parte dei record della Formula 1 avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di gran premi vinti, di giri veloci in gara, di hat trick (pole position, vittoria e giro più veloce nella stessa gara).

INCIDENTE

Michael Schumacher Schumacher è stato ed ancora un grandissimo campione che però ora sta lottando nel GP più difficile della sua vita, ovvero quello che lo vede impegnato nel difficile recupero dopo il maledetto incidente del 29 dicembre 213 sulle nevi di Méribel, in Francia. In gara ha rischiato tantissime volte la vita ma il destino è stato beffardo perché l’incidente il più brutto della sua vita c’è stato su una pista da sci e non sull’asfalto dove spesso ha viaggiato al limite ed oltre i 300 km/h. Da quel terribile incidente sta cercando di recuperare in tutti i modi, protetto dalla sua famiglia. Dal 9 settembre 2014 sta affrontando la lunga e difficile riabilitazione nella propria casa a Gland in Svizzera e da quella data vige il più assoluto riserbo sulle sue condizioni di salute.