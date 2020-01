Un decennio di sci di fondo: tutti i podi italiani tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi dal 2010 al 2019

Da Arianna Follis a Federico Pellegrino. Sono stati 90 i podi conquistati dalla nazionale italiana di sci di fondo nel decennio che si è appena concluso tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi. Partendo quindi dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2019, gli azzurri hanno ottenuto 24 vittorie, 39 secondi posti e 27 terzi. Ovviamente - spiega Giorgio Capodaglio che per Dondoitalia.it ha tracciato il bilancio - non si è tenuto in considerazione il bel successo conquistato da Magda Genuin e Arianna Follis nella team sprint in skating di Dusseldorf della stagione 2009/10, in quanto arrivato il 6 dicembre.

Di questi 90 podi, 66 sono arrivati dagli uomini e 24 dalle donne. Nell’ultimo caso l’Italia al femminile ha conquistato tutti questi piazzamenti nelle prime tre posizioni soltanto nel primo anno e mezzo del decennio, periodo nel quale l’Italia aveva conquistato complessivamente 35 podi. La vera crisi dell'intera squadra azzurra si è avuta tra le stagione 2011/12 e la 2013/14, quando arrivarono appena 12 podi. Nelle ultime cinque stagioni, poi ci si è rilanciati, anche se i risultati sono arrivati soltanto in campo maschile.

Il personaggio del decennio è senza dubbio Federico Pellegrino, salito sul podio in 39 occasioni, 31 volte individualmente e 8 a squadre. Il poliziotto valdostano ha anche regalato all'Italia il momento più alto dell'intero decennio con l'oro da lui conquistato nella sprint mondiale di Lahti. In campo maschile, alle sue spalle ci sono Francesco De Fabiani con 10, quindi Roland Clara con 9 e Dietmar Nöckler con 7. Il loro contributo l’hanno dato al maschile anche Pietro Piller Cottrer, Giorgio Di Centa, David Hofer, Fabio Pasini, Fulvio Scola, Valerio Checchi, Maicol Rastelli e Loris Frasnelli.

La donna del decennio azzurro è stata invece Arianna Follis, che si è ritirata al termine della stagione 2010/11. La campionessa mondiale di Liberec 2009 ha regalato all'Italia ben 15 podi tra individuali e di squadra, seguita da Marianna Longa con 11 e Magda Genuin con 6. In campo femminile hanno contribuito ad aumentare il bottino nelle staffette anche Silvia Rupil, Antonella Confortola, Sabina Valbusa e Virginia De Martin Topranin. Addirittura nella stagione 2010/11 l'Italia riuscì a salire sul podio in tutte le gare a squadre femminili in programma nella stagione di Coppa del Mondo.

Novanta podi, novanta forti emozioni, nella speranza che prossimamente possano arrivare alcuni giovani a dare il loro contributo alla squadra azzurra.