Tour de Ski: Mikael Abram si vede tra i giganti

Alexander Bolshunov tiene a distanza Sergei Ustiugov nella 15 km maschile a tecnica classica di Dobbiaco, quarta tappa del Tour de Ski. Il duello russo si è risolto favore del primo, presentatosi al traguardo con un vantaggio di 13"7, mentre il finlandese Iivo Niskanen è giunto terzo al traguardo con un ritardo di 24"8. Decimo Johannes Klaebo a 57"2, il migliore tempo di giornata è stato realizzato dal norvegese Martin Nyenget. In casa Italia buona difesa di Giandomenico Salvadori. Il trentino ha realizzato il ventunesimo tempo, che gli è valso il trentesimo posto. Più attardati Stefan Zelger, Maicol Rastelli, Mikael Abram e Federico Pellegrino, non è partito Francesco De Fabiani, non al meglio della condizione. La classifica dopo quattro tappe vede Bolshunov ribaltare la situazione e andare in testa con 16" di vantaggio su Ustiugov e 26" su Klaebo, Salvadori è 34simo. Giovedì 2 gennaio il Tour osserva il secondo e ultimo giorno di riposo, prima del gran finale in Val di Fiemme con tre gare fra venerdì e domenica.



Ordine d'arrivo 15 km TC maschile Tour de Ski Dobbiaco (Ita):

1 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 38:14.9 37:45.9 (3)

2 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 38:28.6 +13.7 38:28.6 (15)

3 NISKANEN Iivo 1992 FIN 38:39.7 +24.8 37:47.7 (4)

4 MALTSEV Artem 1993 RUS 38:44.1 +29.2 38:09.1 (11)

5 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 38:44.5 +29.6 38:14.5 (13)

6 ROETHE Sjur 1988 NOR 38:44.7 +29.8 38:05.7 (10)

7 HOLUND Hans Christer 1989 38:45.6 NOR +30.7 38:10.6 (12)

8 OEGL Lucas 1990 GER 39:02.8 +47.9 38:19.8 (14)

9 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 39:10.8 +55.9 38:47.8 (16)

10 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 39:12.1 +57.2 38:01.1 (7)

11 HYVARINEN Perttu 1991 FIN +58.4 38:04.3 (8)

12 GOLBERG Paal 1990 NOR +58.8 37:39.7 (2)

13 COLOGNA Dario 1986 SUI +59.0 38:04.9 (9)

14 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR +59.4 37:39.3 (1)



30 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 40:55.0 +2:40.1 38:57.0 (21)

55 ZELGER Stefan 1995 ITA 43:14.9 +5:00.0 39:42.9 (42)

58 RASTELLI Maicol 1991 ITA 43:24.2 +5:09.3 39:40.2 (36)

59 ABRAM Mikael 1996 ITA 43:25.4 +5:10.5 40:37.4 (60)

69 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 45:01.0 +6:46.1 41:32.0 (68)

DE FABIANI Francesco ITA non partito



Classifica Tour de Ski maschile dopo quattro tappe su sette:

1 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 1:44:55.0

2 USTIUGOV Sergey 1992 RUS +16.0

3 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR +26.0

4 GOLBERG Paal 1990 NOR +1:00.0

5 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:46:05.0 +1:10.0

6 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 1:46:11.0 +1:16.0

7 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:46:13.0 +1:18.0

8 MALTSEV Artem 1993 RUS 1:46:14.0 +1:19.0

9 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:46:17.0 +1:22.0

10 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:46:31.0 +1:36.0



34 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:49:13.0 +4:18.0

50 ZELGER Stefan 1995 ITA 1:51:02.0 +6:07.0

54 ABRAM Mikael 1996 ITA 1:51:26.0 +6:31.0

57 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:52:17.0 +7:22.0

63 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:53:23.0 +8:28.0