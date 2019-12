Sci: Brignone: “Seconda manche complicata, inizierò il 2020 con grandi ambizioni”

Federica Brignone è stata la miglior azzurra nello slalom di Lienz, seconda prova disputata nella località austriaca dopo il gigante di sabato. La valdostana ha guadagnato punti importanti in ottica classifica generale dove è attualmente seconda, senza dimenticare il pettorale rosso nel gigante. Soddisfatta anche Irene Curtoni, la quale si conferma la migliore azzurra nella classifica di specialità con la 17esima posizione. Punti importanti anche per Lara Della Mea. Queste le dichiarazioni delle azzurre al traguardo.



Federica Brignone: “La seconda manche era molto complicata per me che non faccio troppi allenamenti di slalom e quindi ho fatto fatica ad adattarmi. Mi è spiaciuto non aver fatto la differenza, nella prima ho trovato una pista molta rovinata e non facile per noi che partivamo dietro. Adesso si apre un 2020 nella quale voglio essere molto ambiziosa".