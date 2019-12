SPORT INVERNALI |

Tour de Ski femminile a Lenzerheide: Elisa Brocard e Greta Laurent lontane dal podio

Anna Comrella

Comincia nel segno di Therese Johaug il Tour de Ski femminile, che affrontava una 10 km a tecnica libera con partenza a massa a Lenzerheide. La norvegese, alla quinta vittoria stagionale consecutiva, si è imposta sulla connazionale Hedi Weng (due volte vincitrice della manifestazuione), con un vantaggio di 12”3, al terzo posto la svedese Ebba Andersson a 12”9. La norvegese ha imposto sin dai primi minuti il proprio ritmo, che ha progressivamente piegato la resistenza delle avversarie. Nelle trenta è finita un'azzurra: si tratta di Anna Comrella, ventisettesima e quarta nella speciale graduatoria riservata alle under 23. Più lontane Elisa Brocard (39sima), Lucia Scardoni (40sima), Ilaria Debertolis (50sima), Caterina Ganz (53sima) e Greta Laurent (59sima), si è ritirata Francesca Franchi, che era all'esordio in questa manifestazione. Domenica 29 dicembre il calendario propone una sprint a tecnica libera con fasi finali a partire dalle ore 11.20.



Classifica generale femminile Tour de Ski dopo la prima tappa:

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:12.0

2 WENG Heidi 1991 NOR +12.0

3 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +13.0

4 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +13.0

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +24.0

6 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +40.0

7 WENG Tiril Udnes 1996 NOR +40.0

8 LUNDGREN Moa 1998 SWE +41.0

9 KALLA Charlotte 1987 SWE +42.0

10 NISKANEN Kerttu 1988 FIN +42.0



27 COMARELLA Anna 1997 ITA +1:16.0

39 BROCARD Elisa 1984 ITA +1:58.0

40 SCARDONI Lucia 1991 ITA +1:58.0

50 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA +2:28.0

53 GANZ Caterina 1995 ITA +2:36.0

59 LAURENT Greta 1992 ITA +3:08.0

FRANCHI Francesca ITA ritirata

red. spr.