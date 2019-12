Tour de Ski di Lenzerheide: Vince Ustiugov, Mikael Abram il migliore dei valdostani

Sergey Ustiugov si è aggiudicato la Mass Start di 15 km maschile a tecnica libera andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, nella prima giornata del Tour de Ski di Coppa del mondo. Con il tempo di 33'19"1, il russo ha conquistato la vittoria nella prova odierna davanti al norvegese Johannes Klaebo e al connazionale Alexander Bolshunov, entrambi staccati di 4 secondi. Più dietro tutti gli azzurri che restano però ancorati al gruppone fino all'inizio della seconda parte della gara: il migliore è Stefan Zelger, 36esimo a 41"3, tre lunghezze più avanti rispetto a Mikael Abram, 39esimo a 44"0.



Nella top 50 sono presenti anche Francesco De Fabiani e Giandomenico Salvadori, rispettivamente in 47esima e 48 esima posizione mentre Federico Pellegrino si deve accontentare della 52esima piazza a 1'04"0 dalla vetta. Domenica 29 dicembre secondo appuntamento con una sprint in tecnica libera, le cui fasi finali sono in programma alle ore 11.20 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.



Ordine d'arrivo Mass Start 15 Km TL maschile Tour de Ski Lenzerheide (Sui):

1. USTIUGOV Sergey RUS 33:19.1

2. KLAEBO Johannes Hoesflot NOR +4.0

3. BOLSHUNOV Alexander RUS +4.0

4. IVERSEN Emil NOR +7.2

5. NYENGET Martin Loewstroem NOR +8.6

6. COLOGNA Dario SUI +8.7

7. HOLUND Hans Christer NOR +8.8

8. JENSSEN Jan Thomas NOR +8.9

9. ROETHE Sjur NOR +9.0

10. KRUEGER Simen Hegstad NOR +10.0



36. ZELGER Stefan ITA +41.3

39. ABRAM Mikael ITA +44.0

47. DE FABIANI Francesco ITA +53.5

48. SALVADORI Giandomenico +56.8

52. PELLEGRINO Federico +1:04.0

78. RASTELLI Maicol ITA +2.51.8

86. HELLWEGER Michael ITA +5:11.3