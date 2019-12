Sci nordico: Cena, Gerbore e Chabod si impongono alla 17esima edizione di Arpyssima

Una bella giornata di sole ha accompagnato ieri la 17esima edizione di Arpyssima, classico appuntamento sciistico di Santo Stefano per le categorie Ragazzi, Cuccioli, Baby e SuperBaby. Al via della Mass start in tecnica classica 220 giovanissimo concorrenti, una quarantina di questi provenienti dalla Haute-Savoie: Sallanche, Mégève e Chamonix.

Categoria Ragazzi 2,5 km - Mass start tc – A imporsi è Vittoria Cena (Gs Godioz; 10’07”4) davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 10’21”3) e Bea Gambini (Sc Drink; 10’24”5). In campo maschile, successo di Mauel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 8’59”3) seguito da Fabio Restano (Sc Drink; 9’26”0) e da Jacopo Florio (Gs Godioz; 9’32”5).

Categoria Cuccioli 2,5 km - Mass start tc – Gradino alto del podio a Margot Amelie Gerbore (Sc G.S. Bernardo; 12’34”1) a precedere Caroline Berard (Sc Drink; 12’45”6) e Martina Bisson (Pol. Pollein; 13’17”2). Nella competizione maschile, tripletta dello Sc Amis de Verrayes grazie a Jody Vittaz (10’52”2), Teseo Bortolotti (11’16”7) e Cédric Nex (11’40”7).

Categoria Baby 1,5 km – Mass start tc – Vittoria di Arline Chabod (Sc Valsavarenche; 5’10”7) davanti a Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 5’14”3) e Ilary Panuzzo (Sc Tersiva; 5’18”8). Al maschile, ancora tripletta dello Sc Amis de Verrayes con Enea Bortolotti (4’52”7), Thierry Cretier (4’54”6) e Thierry Gallet (4’54”9).

Categoria SuperBaby 1,5 km – Mass start tc – Primo e terzo gradino del podio allo Sc Drink con Simona Berard (6’25”4) e Alice Mosca (6’37”0), con piazza d’onore a Emilia Dorigo (Sc Valdigne MB; 6’33”4). In cima al podio ancora una maglia neroarancio dello Sc Amis de Verrayes, con Noah Desayeux (5’14”4) a precedere Aksel Chabod (Sc Valsavarenche; 6’14”1) e Etienne Lale-Murix (Gs Godioz; 6’29”8).