Universiadi Special Olympics 2025 il Governo sosterrà la candidatura di Torino

Una notizia positiva anche se rimane l'amaro per la mancata candidatura finale di Torino alle Olimpiadi invernali 2026, che si disputeranno tra Milano e Cortina. Uno dei motivi che aveva spinto il capoluogo piemontese a tirarsi indietro è che il governo, per bocca di Luigi Di Maio, aveva detto che non avrebbe “messo un euro, sia in costi diretti sia in costi indiretti” per finanziare l’evento a cinque cerchi lombardo-veneto.

Con un emendamento alla manovra votata dal Parlamento verrà stanziato un miliardo di euro da destinare ad opere ancora non specificate nei territori dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina del 2026. Una manovra approvata sia alla Camera che al Senato anche da M5S che tanto ha fatto per non farle disputare a Torino in nome della lotta agli sprechi di fondi pubblici e alle speculazioni”.

Le Universiadi e gli Special Olympics 2025 potrebbero essere un'occasione per l'avvio di una collaborazione con la Regione Piemonte per far disputare nella nostra regione alcune gare.