Sci: Brignone chiude chiude 37/ma la prima prova in Val d'Isère dominata dalle austriache

Quattro austriache nelle prime cinque posizioni. La prova d'apertura di discesa femminile in Val d'Isère, abbassata alla partenza di riserva, porta la firma dell'Austria, con Ramona Siebenhofer brava nell'anticipare Nina Ortlieb e Tamara Tippler rispettivamente di 0"24 e 0"26. In una classifica molto corta, con le prime dieci raccolte in appena 82 centesimi.



La prima azzurra è Sofia Goggia, ottava e con un distacco di 0"68. La finanziera bergamasca, quattro volte sul podio sulla pista transalpina, ha fatto meglio di Nicole Delago, 20esima a 1"47 dalla vetta, e di Francesca Marsaglia, 21esima a 1"62. Più staccate Marta Bassino e Federica Brignone, entrambe con un ritardo superiore ai due secondi. Tutte le ragazze azzurre sono scese con molta circospezione, la visibilità non era delle migliori e anche la neve particolarmente lenta. Per venerdì è previsto un nuovo allenamento a partire dalle ore 10,30, l'antipasto di un weekend molto ricco in cui sono programmate: una discesa (sabato 21 dicembre) e una combinata alpina (con supergigante e slalom), quest'ultima prevista per domenica 22 dicembre.



Ordine d'arrivo 1a prova DH femminile Val d'Isère (Fra):

1. SIEBENHOFER Ramona AUT 1:15.06

2. ORTLIEB Nina AUT +0.24

3. TIPPLER Tamara AUT +0.26

4. LEDECKA Ester CZE +0.32

5. SCHMIDHOFER Nicole AUT +0.40

6. LIE Kajsa Vickhoff NOR +0.54

7. STUHEC Ilka SLO +0.58

8. GOGGIA Sofia ITA +0.68

9. HAEHLEN Joana SUI +0.77

10. REISINGER Elisabeth AUT +0.82



20. DELAGO Nicol ITA +1.47

21. MARSAGLIA Francesca ITA +1.62

34. BASSINO Marta ITA +2.16

36. CURTONI Elena ITA +2.19

37. BRIGNONE Federica ITA +2.31

46. DELAGO Nadia ITA +3-37