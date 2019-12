Ancora un’esperienza in azzurro per Filippo Agostinacchio (Team Bramati), convocato dal commissario tecnico Fausto Scotti per la tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross di Namur (Belgio).

Filippo Agostinacchio sarà impegnato, domenica 22, dalle 10, nella gara riservata alla categoria Juniores.