Snowboardcross: A Breuil-Cervinia cresce l'attesa per la Coppa del Mondo

Una felice invasione di atleti, allenatori e skimEn, quella di questi giorni, a Breuil.-Cervinia, dove venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre si disputerà la gara di Coppa del Mondo di snowboardcross.

Dopo la tappa austriaca di Montafon, il "Circo Bianco" dello snowboardcross si ritrova per il terzo anno consecutivo nella località valdostana ai piedi del Cervino. Sono ben 120 gli atleti accreditati, in rappresentanza di 20 nazioni, dagli States, al Canada, all'Australia, oltre alla nutrita schiera dei più forti riders europei di questa specialità.

Hanno confermato la loro partecipazione alla gara, e non poteva essere altrimenti, i due big della specialità, il francese Pierre Vaultier (due volte campione olimpico, Sochi e PyeongChan) e la nostra "super woman" Michela Moili, decisa a Cervinia a salire sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto conquistato nella gara austriaca di Montafon, vinta dalla ceca Eva Samkova e che proprio qui a Cervinia cercherà il bis.

Schierati al gran completo ai cancelletti di partenza gli azzurri e le azzurre del team World Cup, i primi reduci da un ottimo terzo e sesto posto a Montafon con Omar Visintin e Lorenzo Sommariva e le ragazze con il secondo di Mchela Moili e l'ottavo posto della valdostana Raffaella Brutto.

Da venerdì 20 dicembresi disputeranno le qualifiche sulla pista di gara ("n.26") e la sera, presso l'"Hostellerie des Guides" (ore 18:00), è prevista la classica cerimonia di consegna dei pettorali per la finale di sabato 21 dicembre.

INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO: per salire gratuitamente in funivia e raggiungere la zona traguardo è necessario ritirare presso la biglietteria centrale lo speciale Skipass.