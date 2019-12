Snowboard cross: Tutto pronto per la World Cup a Cervinia 20 – 21 dicembre 2019

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre a Breuil-Cervinia, un gruppo di atleti di livello mondiale sarà protagonista dell’avventura sportiva più attesa della stagione invernale. La celebre sfida vedrà partire i migliori riders del mondo in contemporanea: affronteranno il ripido pendio della pista n°26, in zona Plan Maison, che includerà spettacolari passaggi in paraboliche, salti, scalini e falsi piani senza escludere probabili collisioni fra gli atleti.

Dopo le qualificazioni (maschili e femminili) che si svolgeranno nella mattinata di Venerdì 20, dalle 18 i fari si accendono su un momento chiave per le strategie degli atleti: la cerimonia di estrazione dei pettorali, che si svolgerà nella centralissima Via Carrel e quest’anno sarà completamente “vestita” dal brand MySpritz (MySpritz - un prodotto di Polini Group Italia - è infatti sponsor ufficiale della Coppa del Mondo di Snowboard Cross).

Quindi l’indomani, Sabato 21, la pista n°26 vedrà sfidarsi tutti gli atleti per l’assegnazione dei preziosi punti iridati; anche quest’anno i partecipanti rappresentano l’élite della categoria a livello mondiale, grazie al prezioso lavoro di tecnici, shapers e dei volontari che hanno preparato un tracciato di livello assoluto con lo sfondo del maestoso Cervino.