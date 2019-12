Sci nordico: Laurent e Abram sul podio della Sprint di Gressoney

Sotto una fitta nevicata si è disputata venerdì 13 dicembre la prima giornata di Coppa Italia di Fondo a Gressoney-Saint-Jean (Valle d’Aosta), con in programma sulla pista del lago Glover la Sprint a tecnica libera, format che consegna agli atleti della regione ospitante due podi: il secondo posto di Nadine Laurent negli Aspiranti, e il terzo gradino a Mikael Abram nei Seniores.

Categoria Aspiranti * 1,4 km – CpI Sprint tl – Secondo tempo in qualifica, dietro la valtellinese Francesca Cola, Nadine Laurent (Sc Gressoney MR) conclude la finale a sei in seconda posizione, sempre alla spalle di Francesca Cola, con terza la veneta Iris De Martin Pinter. In decima posizione Aline Ollier (Sc Valdigne MB); 18° Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso); 24° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy); 48° Nikita Borettaz (Sc Gran Paradiso); 54° Christine Quendoz (Sc Gran Paradiso). Successo valtellinese anche al maschile, grazie a Leonardo Capelli, a precedere il cuneese Martino Carollo e il finanziere Elia Barp. In 13° posizione Andrea Gradizzi (Gs Godioz); 15° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy); 24° Federico Bonino (Gs Godioz); 25° André Philippot (Gs Godioz); 29° Gerome Garin (Sc Valgrisenche); 41° Luca Brusaferro (Gs Godioz); 75° Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso).

Categoria Juniores * 1,4 km – CpI Sprint tl – Al femminile, successo di Nicole Monsorno (Fiamme Gialle) seguita dal duo dei Carabinieri Martina Di Centa e Valentina Maj. Quarto posto per Federica Cassol (Cse; 6° in qualifica); 8° Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery; 10°) e 12° Emilie Jeantet (Cse; 9°); 17° Amalia Laurent (Sc Gressoney MR). In campo maschile, è il trentino Riccardo Bernardi a imporsi, davanti al poliziotto Giovanni Ticcò e al valtellinese Francesco Manzoni. Al 10° posto Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes); 14° e 16° Michele Gasperi e Luca Sclisizzo (Cse); 22° Andrea Gorret (Sc Amis de Verrayes); 29° Denis Muscarà (Sc Brusson); 30° Andrea Restano (Sc Drink).

Categoria Seniores * 1,4 km – CpI Sprint tl – Doppietta griffata Centro sportivo Esercito grazie a Alice Canclini e Cristina Pittin nella competizione femminile, con terza piazza a Chiara De Zolt Ponte (Carabinieri). Quinta Martina Bellini (Cse); 9° Noemi Glarey (Under Up). Diventa tripletta Esercito al maschile, con Giacomo Gabrielli, Maicol Rastelli e Mikael Abram a occupare il podio. All’11° posto Alessandro Longo (Cse).