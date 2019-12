Ciclismo: Andreas Vittone con Ktm Protek Dama per un 2020 da protagonisti

Andreas Vittone è nato ad Aosta in 9 settembre 2001 e residente a Gressan, ai piedi dalla rinomata stazione sciistica di Pila. Il neo Under 23 aveva due possibilità, diventare un campione di sci oppure intraprendere la strada delle ruote grasse e diventare un campione di mtb. Se lo sci è rimasto comunque una grande passione che pratica tutt’ora, non poteva altro che riuscire a conquistarsi un posto nel regno della mtb. E cosi è stato infatti, attualmente Andreas è settimo nel ranking UCI Juniores.

I numeri per diventare campione sono dalla sua, lo dimostrano le vittorie nelle più importanti gare italiane ed europee, la maglia di Campione Italiano conquistata nel 2019 a Chies D’Alpago, la vittoria della classifica generale agli Internazionali d’Italia Series e nella generale degli International Swiss Bike Cup. Successi che lo hanno inserito di diritto nella Nazionale del Ct Mirko Celestino, che è stato ripagato con una medaglia di bronzo al Mondiale in Canada, mancando di poco la vittoria e con il 4° posto agli Europei di Brno.

Nove vittorie in gare Internazionali, mai fuori dalla Top 10, sono un ottimo biglietto da visita per questo giovane valdostano che fanno ben sperare in un 2020 da protagonista in sella della sua KTM Scarp, ruote DAMIL Components e gommate MAXXIS.

Ciao Andreas c ome ti sei avvicinato alla mtb?

La bici mi è sempre piaciuta, sin da piccolo andavo a Pila per fare i sentieri. Tutto è iniziato veramente quando a sei anni mi sono iscritto al Cicli Lucchini dove sono poi rimasto per dieci anni.

Quali sport preferisci oltre al ciclismo?

Mi piacciono in generale tutti gli sport, in particolare lo sci che pratico a volte in inverno, al di la dell’attività fisica mi piace uscire con gli amici.

Come ti alleni?

Dipende molto dalle stagioni e dalla quantità di gare in programma, allenarsi in inverno in Valle D’Aosta è molto complicato, mentre durante l’anno faccio solamente due riposi a settimana ma molto dipende dalle situazioni.

Quale atleta preferisci?

Non ho un atleta preferito, ma stimo Tom Pidcock, giovane ciclista britannico molto promettente.

Quali percorsi preferisci?

Salite ripida non troppo lunghe e tecniche, i miei percorsi preferiti sono Nove Mesto e Obertraun.

Quale gara ti ha dato più soddisfazioni?

Numerose gare mi hanno dato soddisfazioni, ma quella che mi ha reso più felice è stata il Campionato Italiano dove ho conquistato ed indossato la maglia tricolore. Ero veramente teso, due settimane prima sono stato investito da una macchina e non avrei mai pensato di poter vincere.

Il tuo sogno nel cassetto?

Adesso più che mai la maglia iridata, è sempre stato il mio più grande sogno dopo quello che è successo in Canada lo è ancora di più.

Ti ringrazio e……. cerca di spremere al meglio la tua nuova KTM Scarp.

Certamente!

Siamo andati a trovare il meccanico del Team Alberto Milesi nel suo negozio Officina.0 dove stava mettendo a punto le nuove biciclette che utilizzeranno i ragazzi per allenarsi e gareggiare nella prossima stagione, gli abbiamo chiesto di darci un suo giudizio su Andreas.

“Ho seguito molto da vicino le gare di Andreas durante l’anno, mi ha colpito molto la sua abilità tecnica di guida e la sua capacità di resistenza, ha molta stoffa, sicuramente ci darà molte soddisfazioni. Insieme cercheremo di fare il giusto set up della sua KTM Scarp per portare a casa risultati importanti. Allargando il discorso a tutto il Team, nel 2020 abbiamo giovani promettenti e di livello. Io ho una parete libera dove poter appendere trofei e medaglie, ci conto.”