Scialpinismo: La Grande Course in Valle si correrà sui ghiacciai perenni

Torna dal 26 al 29 marzo il Tour du Rutor Extreme, gara biennale inserita nel circuito della Grande Course. La manifestazione sportiva che nel 2018 ha visto al via oltre 700 concorrenti di 18 nazionalità coinvolgerà i comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile; le iscrizioni sono aperte da lunedì 16 dicembre al 3 febbraio. Chi volesse partecipare deve iscriversi alla Carte Grande Course sul sito www.grandecourse.com e poi seguire le istruzioni sul sito.

La gara, giunta alla 20esima edizione, si sviluppa in quattro giorni lungo un tracciato con 9500 metri di dislivello positivo e 105 chilometri di fuoripista, 60 di salita, 45 di discesa e sei chilometri di creste ed è valida per le categorie Senior e Master. La novità di quest'anno è la tappa sul ghiacciaio del Rutor, sul versante di La Thuile, passaggio suggestivo e sicuramente molto tecnico: "Si tappa di una tappa storica straordinaria - ha spiegato la guida alpina Marco Camandona, direttore tecnico della manifestazione - quella della prima edizione del 1933 sui ghiacciai che all'epoca erano maestosi".

Durante ogni tappa i concorrenti dovranno affrontare salite oltre i 3000 metri di quota, "il tutto in totale sicurezza - sottolinea Camandona - perchè una delle nostre prerogative maggiori, al di là dell'agonismo e dello spettacolo, è l'incolumità degli atleti". Ci sarà anche una gara 'mini', per le categorie Junior e Cadetti, che si svilupperà in tre giorni dal 27 al 29 marzo.