Sport invernali: Comitato Asiva a Roma per sostenere l'ambiente

Rappresenterà l'intero Comitato regionale la squadra Asiva di Fondo che sarà protagonista, il 22 dicembre, all'evento solidale 'La Tombola per l’ambiente', che si svolgerà alle ore 17 al Teatro Palladium di Roma e che vedrà come banditori d’eccezione i ‘Velisti per Caso’, Syusy Blady e Patrizio Roversi, assieme al giornalista Antonio Cianciullo.

Il cambiamento climatico e la sostenibilità - temi cari agli sportivi degli sci stretti che si confrontano sempre più frequentemente con problematiche derivanti dal mutamento ambientale - saranno al centro del più tradizionale gioco natalizio; anche il pubblico avrà la possibilità di giocare durante la serata e vincere premi con terna, quaterna, cinquina, fino all’ambita tombola.

I premi sono dedicati al viaggiare sostenibile, e la tombola permetterà al vincitore di salire a bordo di Adriatica, la barca dei Velisti per Caso, nel progetto: “mare nostrum da proteggere”. Per ogni numero sarà lanciato un breve video esplicativo, interpretato da amici e complici: gli atleti della squadra Asiva di Fondo porteranno, oltre ai dati della crisi ambientale, esempi di eccellenza che indichino comportamenti virtuosi. Tra gli altri partecipanti alla tombola, Antonino Canavacciuolo, Giobbe Covatta, Benedetta Rossi, Alessandro Bergonzoni, Luca Mercalli, Angela Finocchiaro, Mario Tozzi, Donatella Bianchi, i Negrita e RÖDJA, giovane cantante torinese.