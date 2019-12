SPORT INVERNALI |

Fondo: Brocard e Pellegrini: è doppietta italiana in Opa Cup a Pokljuka

Successi italiano nella Opa Cup di Pokljuka. Elisa Brocard si impone infatto nella 10 km skating con il tempo di 25'56"5 e precede per 1"6 Sara Pellegrini e per 6"9 la francese Flora Dolci. Sesto posto per Ilaria Debertolis, davanti alla compagna di squadra Francesca Franchi. 11^ Anna Comarella.

Fra le junior la vittoria va alla tedesca Amelie Hoffmann con il tempo di 12'57"5, davanti alla svizzera Nadja Kaelin e alla tedesca Lisa Lohmann. Migliore azzurra Nicole Monsorno con il sesto posto, mentre è settima Emilie Jeantet. Chiude nelle dieci manche Martina Di Centa.



In campo maschile, vittoria del francese Hugo lapalus nella 15 km skating, con il tempo finale di 34'46"8. Lapalus ha preceduto l'austriaco bernhard Tritscher per 6"3 e il tedesco e il tedesco Valentin Maettig per 8 secondi. Il primo degli azzurri è Paolo Fanton ottavo, mentre è decimo Lorenzo Romano. nella 10 km junior, la vittoria è andata al tedesco Friederich Moch, che ha preceduto l'azzurro Davide Graz per 28"9 e il francese Victor Lovera per 29"1. Sesto Giovanni Ticco, ottavo Michele Gasperi e decimo Alessandro Chiocchetti.



Ordine d'arrivo Opa Cup femminile 10 km F Pokljuka (Slo):

1. Elisa Brocard ITA 25'56"5

2. Sara Pellegrini ITA +1"6

3. Flora Dolci FRA +6"9

4. Katerina Janatova CZE +10"1

5. Alenka Cebasek SLO +12"4

6. Ilaria Debertolis ITA +17"2

7. Francesca Franchi ITA +17"6

8. Sandra Schuetzova CZE +20"3

9. Coralie Bentz FRA +27"6

10. Emily Nishikawa CAN +28"2

11. Anna Comarella ITA +30"3



17. Chiara Da Zolt Ponte ITA +52"3

18. Martina Bellini ITA +54"3

21. Cristina Pittin ITA +57"1

27. Rebecca Bragagnin ITA +1'25"6



Ordine d'arrivo Alpen Cup junior femminile 5 km F Pokljuka (Slo):

1. Amelie Hoffmann GER 12'57"5

2. Nadja Kaelin SUI +1"1

3. Lisa Lohmann GER +1"2

4. Anja Weber SUI +3"9

5. Anja Lozza SUI +16"9

6. Nicole Monsorno ITA +19"3

7. Emilie Jeantet ITA +25"6

8. Witta-Luisa Walcher AUT +27"2

9. Martina Di Centa ITA +28"7

10. Jessica Loeschke GER +31"4



12. Valentina Maj ITA +31"8

21. Federica Cassol ITA +1'06"7

29. Anna Rossi ITA +1'33"1



Ordine d'arrivo Opa Cup maschile 15 km F Pokluka (Slo):

1. Hugo Lapalus FRA 34'46"8

2. Bernhard Tritscher AUT +6"3

3. Valentin Maettig GER +8"0

4. Dajan Danuser SUI +9"6

5. Renaud Jay FRA +11"5

6. Jean Tiberghien FRA +11"8

7. Paul Constantin Pepene ROU +13"0

8. Paolo Fanton ITA +15"0

9. Arnaud Chautemps FRA +25"9

10. Lorenzo Romano ITA +27"7



14. Stefano Gardener ITA +33"7

15. Paolo Ventura ITA +40"2

21. Giacomo Gabrielli ITA +57"1

22. Simone Daprà IRA +57"8

23. Enrico Mizzi ITA +1'03"9

24. Luca Del Fabbro ITA +1'06"0



Ordine d'arrivo Alpen Cup junior maschile 10 km F Pokljuka (Slo):

1. Friederich Moch GER 22'44"7

2. Davide Graz ITA +28"9

3. Victor Lovera FRA +29"1

4. Gaspard Rousset FRA +41"3

5. Mathieu Golabre FRA +45"4

6. Giovanni Ticco ITA +48"4

7. Cla-ursin Nufer SUI +1'08"5

8. Michele Gasperi ITA +1'14"2

9. Avelino Naepflin SUI +1'15"5

10. Alessandro Chiocchietti ITA +1'15"9



12. Luca Sclisizzo ITA +1'16"8

13. Riccardo Bernardi ITA +1'17"3

15. Ivan Mariani ITA +1'22"1

16. Francesco Manzoni ITA +1'23"7

19. Fabrizio Poli ITA +1'41"6





red. spr.