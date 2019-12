Snowboardcross: A Cervinia al lavoro per la Coppa del MOndo

Quest’anno quello del Breuil sarà il secondo stage dopo l’opening di Montafon, Austria, 13 dicembre, e sarà in programma venerdì 20 dicembre (prove di qualificazione) e sabato 21 dicembre (gara) sulla pista numero 26 a Plan Maison del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia.

Al via ci saranno tutti: dalla campionessao olimpica Michela Moioli (vincitrice a Breuil-Cervinia nel 2017) al due volte oro olimpico a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 Pierre Vaultier, francese di Sierre-Chevalier. In questi giorni di inizio dicembre i lavori sulla pista sono entrati nel vivo: il successo dell’evento iridato di Breuil-Cervinia dipende infatti dal lavoro eccellente svolto dal Comitato Organizzatore nella preparazione del tracciato di gara, apprezzato e valorizzato sempre più dalla stessa Federazione Internazionale Sci - FIS.

La pista garantisce uno spettacolo unico: non solo per gli atleti che si sfidano in gruppi in contemporanea, con paraboliche, salti, scalini e falsi piani, collisioni e sorpassi.

La 26 di Plan Maison regala infatti un panorama unico ai piedi del Cervino e la copertura televisiva internazionale, garantita dalla società Infront Sports & Media, permette di raggiungere una importante audience televisiva mondiale.