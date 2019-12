Sci: La Thuile si prepara alla Coppa del Mondo femminile e la Regione stanzia 300mila euro

La Valle D’Aosta aspettava dal 2016 il ritorno di La Thuile nel calendario di Coppa del Mondo. Ma l’attesa è finita. Prendendo il posto di Méribel nel calendario femminile della stagione 2019/2020, il Circo Bianco in rosa tornerà sulla 3 Franco Berthod sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, rispettivamente con la discesa libera e il superG.

A La Thuile in questo momento tutto il Comitato Organizzatore lavora con grande impegno e soddisfazione. E per confermare quanto realizzato nel 2016, una tre giorni di gare che aveva portato 20.000 appassionati di sci, per un tifo che ancora oggi è ricordato da tutte le atlete che hanno affrontato la 3 Franco Berthod con l’abbraccio di una regione intera, la Giunta regionale ha stanziato, a favore di Reveal La Thuile s.c.r.l, che organizza le due prove in collaborazione con lo Sci Club La Thuile, 300mila euro.

“Sosteniamo l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilievo sotto il profilo tecnico e con valenza turistico – spiega l’assessore regionale al Turismo e Sport, Laurent Vierin – perché si tratta di uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell’immagine della Valle d’Aosta in ambito nazionale e internazionale”.

Vierin ha poi sottolineato la volontà della Regione “di proseguire nell’intento di avere, anche in futuro, altri eventi della FISI a livello internazionale e per questo continueremo a lavorare per mantenere la nostra Regione nel circuito del ‘Circo Bianco’ e nel grande palcoscenico dello sci mondiale”.