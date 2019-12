Sci: Arrivano le Alpiniadi, tre giorni di gare e festa sportiva in Valle

Un'invasione pacifica e festosa, all'insegna dello sport e del sano spirito agonistico: saranno 1400 gli Alpini che si sfideranno nelle gare delle Alpiniadi invernali 2020, organizzate dalla sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini-Ana dal 13 al 15 febbraio prossimi a La Thuile.

"Parteciperanno sia militari in servizio sia quelli in congedo - ha spiegato oggi in conferenza stampa Carlo Bionaz, presidente della sezione Ana Vda - e si si confronteranno in una prova di scialpinismo venerdì 14 a La Thuile, con partenza alle 8; poi sabato la gara di fondo a Cogne alle 8,30 e quella, molto suggestiva, di biathlon ad Aosta alle 17; infine lo in Slalom a Pila domenica 15 febbraio con partenza alle ore 9,30. Saranno tre giorni di grande sport e di incontri tra militari ed 'ex', in un clima sereno seppur giustamente competitivo".

L'apertura delle Alpiniadi è prevista ad Aosta giovedì 13 febbraio con l'Alzabandiera in piazza Chanoux, l'inaugurazione del restauro del monumento al Soldato Valdostano e la deposizione di una corona, il Giuramento degli atleti e la sfilata lungo le vie De Tillier, Croce di Città, e De Sales per tornare in piazza Chanoux.

Per l'assessore regionale al Turismo, Laurent Vierin, "le Alpiniadi sono un esempio perfetto del senso di comunione, di incontro tra la popolazione e i nostri Alpini in una manifestazione ad alto impatto emozionale, che ci auguriamo entusiasmante e ricca di pathos e di spettacolo. Rappresentano inoltre un veicolo di promozione turistico-sportiva di grande livello che la Regione intende sostenere al meglio".

La Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, ha ribadito "l'importanza di manifestazioni sportive come le Alpiniadi, che danno lustro e visibilità alla Valle d'Aosta, in un momento in cui abbiamo bisogno come non mai di buoni esempi e buone notizie".