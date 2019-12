Sci: Cancellato secondo allenamento ufficiale discesa femminile Lake Louise

L'intensa nevicata delle ultime ore (oltre 15 centimetri) caduta sulla Men's Olympic di Lake Louise ha costretto gli organizzatori della discesa femminile a cancellare il secondo allenamento ufficiale in vista della gara di venerdì 6 dicembre. Tutto ciò non compromette la disputa della competizione valevole per la Coppa del mondo, perchè la prova valida affichè possa andare in scena la gara è già stata ottenuta nella giornata di martedì, mentre giovedì è in programma la terza e ultima giornata di allenamento ufficiale, al quale prenderanno parte Sofia Goggia, Nicol Delago, Nadia Delago, Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Elena Curtoni.