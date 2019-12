Nuoto: Louvin e Maccagnano sul podio nella seconda tappa della Coppa Tokyo

Dopo mesi di allenamenti quotidiani queste giornate sono servite per testare la condizione degli atleti e mettere a punto l’impostazione del lavoro in vista dei prossimi appuntamenti.

Con due podi e diversi piazzamenti l’Aosta Nuoto ha ben figurato, dimostrando che gli atleti, seguiti dal tecnico Edoardo Giovannetti coadiuvato da Jessica Valsavoia, sono in grado di esprimersi su buoni livelli.

Brillante secondo posto di Nicole Louvin nei 100 Rana con il crono di 1.14.96, a cui fa seguito la terza posizione di Anthony Maccagnano negli 800 SL nuotati in 8.48.84. Sfiorano il podio Myriam Zerbo sempre negli 800 SL con il tempo di 9.31.68 e Gabriel Gambaretto nei 100 Dorso in 58.26.

Gambaretto si prende anche un bel 5° posto nei 50 Dorso in 27.51, mentre Alessandro Adorni chiude in settima posizione i 200 Rana in 2.26.86 e si piazza 9° sulla mezza distanza in 1.08.51.

Molto buone le prestazioni di Alessio Calò nei 100 Rana in cui segna il 19° crono in 1.10.81 e nei 100 SL dove realizza il personale in 54.95.

Notevoli miglioramenti per Alice Giglio nei 400 Misti (5.31.35) e Alessia Pagliara nei 400 SL (4.48.35), così come apprezzabili sono stati i progressi di Valeria Papagni nei 200 Dorso (2.42.58), Pietro Cerrato nei 200 Misti (2.48.08) e Alice Aldini nei 200 SL (2.28.93).

Bravi Riccardo Rey personal best sui 100 SL in 1.03.17 e Antoine Brongo che alla prima esperienza nei 200 Farfalla ferma il tempo a 2.38.34.

Questi i nomi degli atleti dell’Aosta Nuoto presenti a Torino nel week end: Alessandro Adorni, Alice Aldini, Giada Bosco, Antoine Brongo, Alessio Calò, Andrea Carrozzino, Pietro Cerrato, Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Alice Giglio, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Alessia Pagliara, Valeria Papagni, Lin Pigliacelli, Riccardo Rey, Alice Saraillon, Elisa Trevisan e Miryam Zerbo.

Domenica prossima 8 dicembre la piscina Usmiani di Torino ospiterà la prima tappa del Grand Prix per gli Esordienti B, mentre le Categorie Ragazzi, Junior e Cadetti torneranno in vasca il prossimo 21 dicembre per la fase regionale della Coppa Caduti di Brema, competizione nazionale a squadre.