Ciclismo: Nel cross di Brugherio Pessi prima Agostinacchio terzo

Nicole Pesse (DP66 Giant Smp RigoniM 47’17”6) conclude in nona posizione assoluta, prima Juniores, nella gara vinta dall’Elite Sara Casasola (42’46”9). Al 23° posto assoluto, settima Juniores, Giulia Challancin (Team Bramati; 51’17”9).

In campo maschile, terzo gradino del podio per Filippo Agostinacchio (Team Bramati; 38’01”6) che cede 23”4 al vincitore Bryan (Olivo Dp66 GI; 37’38”1) e a soli 6”3 dalla piazza d’onore, occupata da Davide De Pretto (Borgo Molino; 37’55”2). In 13° posizione Yannick Parisi (Race Mountain; 40’55”7).

Negli Allievi primo anno, successo di Ettore Prà (Sportivi del Ponte; 29’39”2). In 26° posizione Etienne Grimod (Team Bramati; 34’43”7). Al femminile, vittoria di Romina Costantini (DP66 Giant Smo; 35’17”2). Decima posizione assoluta, ottava tra le atlete al secondo anno, Elisa Nigra (Xco Project; 38’17”1); 16° Vittoria Rizzo (Xco Project; 39’58”6); 47° Samantha Gottage (Xco Project; 34’35”8).

Negli Allievi secondo anno, gradino alto del podio a Marco Betteo (Rive Rosse; 30’22”4); 31° Alessio Cino (Xco Project; 35’46”2). Negli Esordienti secondo anno maschile vittoria di Christian Fantini (Merida; 29’49”0); 23° Giuseppe Abbate (Xco Project; 33’39”3).