Nuovo accordo tra Cva Trading e A.S.I.V.A.

In occasione della serata di presentazione dei calendari agonistici A.S.I.V.A. per la stagione 2019/2020, svoltasi a Pré Saint Didier lo scorso 27 novembre, l’Amministratore Delegato di CVA Trading – Enrico De Girolamo – è intervenuto per illustrare agli associati A.S.I.V.A. la nuova proposta di collaborazione dedicata agli Sci Club valdostani.

Gli Sci Club, a fronte di un contributo di 1.000 Euro che CVA Trading mette a disposizione per ciascuno di essi, si impegneranno a dare visibilità al marchio di CVA Trading, in un accordo sinergico di sostegno reciproco.

CVA Trading inoltre per la stagione invernale 2019/2020 si impegna a mettere a disposizione ulteriori 10 Euro per ogni nuovo cliente che indichi, al momento della sottoscrizione, a quale Sci Club destinare tale importo. Lo scopo è quello di incentivare la diffusione dei valori di sostenibilità di CVA Trading, e della sua energia 100% rinnovabile.

Questa iniziativa consolida il rapporto tra A.S.I.V.A. e il Gruppo CVA, che già nella scorsa stagione hanno iniziato a collaborare, promuovendo lo sport, il territorio e l’energia pulita della Valle d’Aosta.