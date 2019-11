Sport invernali: La stagione Asiva 2019/2020 nobilitata dai grandi eventi internazionali

Ricco il palinsesto delle gare che si svolgeranno in quasi tutte le località della Valle d'Aosta nella stagione invernale 2019/2020. La presentazione dei calendari agonistici dell'Associazione sport invernali-Asiva si è svolta mercoledì 27 novembre, nella sala conferenza del Hotel Qc Terme di Prè-Saint-Didier.

Marco Mosso, Presidente Asiva, a inizio serata ha ringraziato i genitori degli atleti per la fiducia dimostrata nei confronti dell'Associazione; i comitati organizzatori degli eventi per la loro abnegazione così come i volontari e i gruppi sportivi militari, che svolgono una funzione indispensabile per la formazione e supporto degli sportivi. “La montagna è una scuola di vita importante - ha sottolineato Mosso - La Valle d’Aosta in questo settore è leader a livello nazionale. Le squadre Asiva hanno svolto durante l’estate un’ottima preparazione, ed ora sono pronte a raccogliere importanti risultati”.

Il comitato, oltre ad aver cresciuto tre grandi atleti che portano alto il nome dell’Italia e della Valle d’Aosta nel mondo, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Francesco De Fabiani, ha formato tecnici che attualmente svolgono il loro lavoro anche all’estero. “Asiva è fucina di grandi campioni, e di importanti tecnici che molte altri comitati ci invidiano - ha commentato Mosso - Inoltre molti allenatori ora svolgono la loro professione in importanti squadre nazionali estere (Matteo Joris, allenatore della squadra svizzera maschile di slalom speciale e Laurent Praz allenatore della squadra femminile canadese ndr)”.

Il programma delle gare

Le prime gare sono previste tra pochi giorni a Pila, dove dal 3 al 5 dicembre sono in programma due SuperG, uno maschile uno femminile, e due Giganti FIS, sempre uno per ogni genere. La località sopra Aosta, ospiterà poi il Memorial Fosson, dal 17 al 19 dicembre, competizione alle quale sono già iscritti oltre 600 ragazzi provenienti da tutta Italia. La manifestazione di metà dicembre è la prima dei grandi eventi che la Valle ospiterà.

Il 20 e 21 dicembre a Cervinia si terrà, per il terzo anno consecutivo, la Coppa del Mondo di Snowborad Cross, con due gare, una maschile e una femminile. “I lavori per la costruzione della pista sono già partiti, grazie all’ottimo innevamento che abbiamo“ ha sottolineato Mattia Canovi responsabile della pista. “Siamo pronti ed orgogliosi di ospitare questa manifestazione - ha aggiunto Chantal Vuillermoz Assessore allo sport e alla Montagna di Valtournence - voglio ringraziare tutti i volontari e le Istituzioni che ci supportano per la realizzazione di questo evento”.

La grande attesa è per il 29 febbraio e 1 marzo, quando a La Thuile tornerà la Coppa del Mondo femminile con un SuperG e una Combinata Alpina. “Siamo orgogliosi di poter tornare ad ospitare due gare di Coppa del Mondo - ha sottolineato Dante Berthod - abbiamo lavorato molto per questo risultato. Non è semplice poter entrare nel circuito maggiore dello sci. La concorrenza è sempre più agguerrita”. “Stiamo allestendo il nuovo parterre - ha aggiunto Killy Martinet Presidente del Comitato organizzatore - rispetto al 2016 avremo delle tribune in più. Puntiamo ad accogliere circa 20.000 spettatori, un impegno importante visto che la località sarà in un momento di alta stagione”.

Oltre a queste manifestazioni, Cogne ospiterà dal 5 al 14 marzo i Mondiali Master di Sci Nordico, dopo l’incredibile successo della Coppa del Mondo di Sci dello scorso anno. “Rivedere le immagini della doppietta Pellegrino-De Fabiani nella Sprint davanti a 10.000 persone assiepate sui prati di Sant’Orso è sempre un’emozione incredibile - commenta Ivo Charrère Presidente del Comitato organizzatore - abbiamo scritto una pagina storica e indelebile dello sci valdostano e italiano”. Grande attesa anche per le Alpiniadi, che dal 13 al 15 febbraio, porteranno in regione sia i Militari dell’Arma in servizio che quelli in congedo per tre giorni di gare. Saranno in tutto 1400 gli Alpini che si sfideranno in una prova di Scialpinismo a La Thuile, nel Fondo a Cogne in Slalom a Pila e in una suggestiva prova notturna di Biathlon nel centro di Aosta. Tra gli prove internazionali vanno ricordate quelle dei Mondiali Master di sci alpino in calendario a fine dicembre a Pila e a gennaio a Torgnon. Cervinia, inoltre ospiterà a fine marzo i campionati italiani assoluti di tutte le categorie e specialità dello Snowboard a conferma della vocazioni della località per questa disciplina.