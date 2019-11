Sport invernali: Asiva investe sui giovani finanziando gli sci club

I 43 sci club della Valle d'Aosta riceveranno circa mille euro ognuno per il potenziamento dell'attività agonistica dei giovani. E' l'obiettivo raggiunto tramite la convenzione siglata nei giorni scorsi da Marco Mosso, presidente dell'Asiva e da Enrico De Girolamo, ad della Compagnia valdostana delle acque-Cva.

"Vogliamo investire nei talenti del futuro, nei nostri giovani atleti - ha spiegato Mosso annunciando la convenzione ieri, a Pré-St-Didiér, durante la presentazione dei calendari della stagione agonistica 2019/2020 - per formare campioni come Federico Pellegrino e Federica Brignone bisogna cominciare a irrorare di maggiori fondi gli sci club, autentici vivai di atleti: In Valle d'Aosta sono 43 e a fronte della convenzione siglata con Cva potremo elargire circa mille euro per club, da utilizzare per la formazione agonistica dei soci più giovani". L'Asiva si impegna a promuovere il marchio Cva nelle diverse manifestazioni e competizioni; a sua volta la società di gestione dell'energia elettrica aiuterà a sostenerle.

Durante la serata sono stati anche presentati i calendari Asiva: 130 gli appuntamenti dello sci alpino, dei quali 55 di livello internazionale tra cui i Campionati nazionali aspiranti che si svolgeranno a Pila dal 24 al 27 marzo e la Coppa del Mondo di snowboardcorss il 18 e 19 dicembre a Cervinia. Sono poi stati consegnati i Distintivi d'Oro della Fisi a Gianfranco Favre dello Sc Val d'Ayas e agli sci club Valdigne e Saint-Marcel.