Sci nordico: Coppa Italia; squadra Asiva all’esordio stagionale a Santa Caterina

E' Santa Caterina Valfurva ad aprire il sipario sulla stagione degli sci stretti, prima tappa di Coppa Italia in quel di Sondrio, che vedrà al via anche la squadra Asiva Under 23.

A Santa Caterina Valfurva è dunque di scena il fondo, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con in programma la Sprint skating e l’Individuale in tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile.

Con gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari al via ci saranno: Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso), Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Laura Sciarpa (Sc Sarre), Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Amalia e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), oltre alle due arruolate al Centro sportivo Esercito, Emilie Jeantet e Federica Cassol; Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Andrea Restano (Sc Drink), Federico Bonino, Andrea Gradizzi, André Philippot (Gs Godioz), Andrea Gorret, Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes). Con la squadra Asiva di Fondo anche un gruppetto del team Asiva di Biathlon, con l’allenatore François Viérin: Martina Trabucchi (Sc Brusson), Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace), Stefan Navillod (Sc Torgnon 2.0), Denis Muscarà (Sc Brusson), Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace).