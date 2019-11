Sport invernali: Pronti i calendari agonistici della stagione invernale

Conto alla rovescia per la consueta presentazione dei calendari agonistici del Comitato Asiva della stagione 2019/2020, in programma per mercoledì 27 novembre, alle 18,15 al QC Terme Monte Bianco in località Palleusieux di Pré-Saint-Didier.

Quest'anno ampio spazio sarà dedicato agli organizzatori della Coppa del Mondo di Snowboard a Breuil-Cervinia e di Sci alpino femminile, a La Thuile; saranno anche presentati i Campionati Mondiali Master di Fondo, a Cogne e quelli della Coppa del Mondo Master di Sci alpino, a Pila.

Con il presidente del Comitato Asiva, Marco Mosso, saranno presenti il presidente della Giunta, Antonio Fosson, gli assessori regionali Laurent Viérin e Luigi Bertschy, il presidente del Comitato regionale Coni, Piero Marchiando, il consigliere federale Dante Berthod, la vice sindaco del comune di Pré-Saint-Didier, Alessandra Uva.