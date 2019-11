Sci: Guglielmo Bosca ritrova il sorriso dopo due anni di sofferenze: è secondo nel superg Fis di Zinal

Ritorno sul podio per Guglielmo Bosca nel supergigante Fis maschile di Zinal, in Svizzera. Il ventiseienne alpino, al rientro agonistico dopo due anni a causa di un gravissimo infortunio ad una gamba che ha rischiato seriamente di comprometterne la carriera, si è classificato al secondo posto, staccato di 61 centesimi dal vincitore di casa Arnaud Boisset, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'00"88. mpleta il podio di giornata il francese Nils Alphand a 71 centesimi, mentre l'altoatesino Florian schieder si è piazzato quarto a 84 centesimi, Matteo Vaghi sesto a 1", Nicolò Molteni tredicesimo a 1"56 e Alexander Prast quattordicesimo a 1"64. Più attardati Pietro Zazzi Henri Battilani e Mattia Cason.



Nella stessa giornata è andato in scena un altro supergigante valevole per la combinata che verrà completata mercoledì 27 novembre con la manche di slalom. Al primo posto provvisorio c'è Florian Schieder in 1'00"72 davanti agli svizzeri Marco Kohler e Alexis Monney, sesto Niccolò Molteni, ventiduesimo Alexader Prast e ventiquattresimo Matteo Vaghi.



Ordine d'arrivo SG maschile Fis Zinal (Svi):

1. Arnaud Boisset (Svi) 1'00"08

2. Guglielmo Bosca (Ita) +0"61

3. Nils Alphand (Fra) +0"71

4. Florian Schieder (Ita) +0"84

5. Josua Mettler (Svi) +0"86

6. Matteo Vaghi (Ita) +1"00

7. Evam Klufts (Fra) +1"13

8. Yannick Chabloz (Svi) +1"18

9. Nico Gauer (Lie) +1"20

10. Lukas Zippert (Svi) +1"22



13. Nicolò Molteni (Ita) +1"56

14. Alexander Prast (Ita) +1"64

17. Pietro Zazzi (Ita) +1"84

19. Henri Battilani (Ita) +1"97

44. Mattia Cason (Ita) +3"50