MEMORIAL FOSSON: sci; superate le 600 pre-iscrizioni

Gli organizzatori del memorial Fosson tirano un sospiro di sollievo perché questa volta la neve è arrivata con largo anticipo. Pila si sta preparando all’apertura della stazione, gli uomini dello sci club Aosta stanno invece già operando in pista per tutta una serie di lavori preparatori: stesura reti e cavi e montaggio finish area.

La partecipazione è ancora una volta incredibile. Le pre-iscrizioni dei team, ormai chiuse, hanno dato una prima stima con oltre 65 squadre, per un totale che supera di poco i 600 atleti. I numeri non sono ancora ufficiali: finora le società hanno comunicato solo dati indicativi e solo in questi giorni arriveranno le liste degli atleti effettivamente iscritti.