Ciclocross: CdM, Agostinacchio cade e conclude 14esimo

E' un periodo particolarmente 'nero' quello che sta attraversando il biker valdostano Filippo Agostinacchio che però, nonostante una caduta, questa mattina ha conquistato la 14esima posizione nella tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross a Tabor nella Repubblica Ceca.

La gara riservata agli Juniores ha visto imporsi il belga Thibau Nys - neo campione europeo trionfatore domenica scorsa a Padova – al traguardo in 41’26”, a precedere di soli 3” l’azzurro Davide De Pretto (41'29”) e il Ceco Jan Zatloukal (41’43”); quarto lo svizzero – bronzo europeo, Dario Lillo (41’48”) e ottavo l’argento di Padova, il belga Jente Michels (42’01”). In 14esima posizione assoluta, secondo azzurro al traguardo, con un ritardo di 1’03”, Filippo Agostinacchio (Team Bramati; 42’29”). Prossima tappa di Coppa del Mondo il 24 novembre a Koksijde in Belgio, gara per la quale Agostinacchio cercherà di prepararsi al meglio.