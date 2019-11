Ciclismo: Al via il 25 novembre le iscrizioni Marathon Bike

Saranno aperte lunedì 25 novembre le iscrizioni per la quinta edizione della Marathon Bike Cup, appuntamento sportivo di assoluto livello dedicato agli amanti della mountain bike.

Sei le tappe scelte nell’attuale edizione della MBC: la prima gara è prevista per il 26 aprile 2020, con la Pedalanghe di Cossano Belbo, immersa nel territorio delle Langhe. La seconda tappa, la Granfondo Granparadisobike, si terrà il 2 giugno a Cogne, con un percorso di 50 km e un dislivello di 1500 metri. Lo step successivo è invece previsto per il 21 giugno, con la via del Sale in partenza da Limone Piemonte (45 km e 2071 metri di dislivello): un percorso in grado di spingere i bike tra forti romani e una meravigliosa vista sul mare.

Dopo l’ennesima tappa cuneese, la Marathon Bike Cup si sposterà il 5 luglio sul colle dell’Assietta. Due le gare previste, la Granfondo di 58km e la Marathon di 85km: quest’ultima, con un dislivello di 2880 metri di dislivello, è la gara più lunga ed è tutt’oggi la gara più “alta” d’Europa. Il 6 settembre sarà poi la volta della penultima tappa, prevista ad Almese, al Musinè. Chiuderà poi la competizione la Granfondo di Monte San Giorgio, a Piossasco, il 27 settembre.

L’obiettivo della quinta edizione della Marathon Bike Cup è ovviamente quella di garantire ai biker qualità dei servizi abbinata a sicurezza, senza tralasciare la volontà di trasformare la gara in un grande evento importante, soprattutto dal punto di vista turistico, per tutti i comuni toccati dalla manifestazione sportiva.