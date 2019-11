Snowboardcross. Gli azzurri in allenamento a Breuil-Cervinia in ritiro anche la valdostana Raffaella Brutto

A Breuil-Cervinia da domani 12 novembre e sino a venerdì 15 novembre sulla pista "46" della seggiovia Bontadini sarà in allenamento la squadra nazionale di snowboardcross con i big della specialità.

Saranno presenti Michela Moiola, medaglia d'oro alle scorse Olimpiadi invernali di Pyeongchang del 2018 e già vincitrice di quattro medaglie ai Campionati del Mondo (un argento e tre bronzi), la valdostana e pluricampionessa italiana Raffaella Brutto, Sofia Belingheri, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Matteo Menconi e Emanuele Perathoner, quest'ultimo vincitore lo scorso anno della tappa di Coppa del Mondo disputata ai piedi del Cervino.

Partecipano a questo stage anche le giovani speranze azzurre dello snowboard del "Team B" di Coppa Europa. In pista, a seguire gli allenamenti, il Direttore Tecnico di questa specialità Luca Pozzolini e il suo staff. Per gli azzurri dello snowboard Cervinia è diventata ormai una meta fissa in vista della Coppa del Mondo e degli altri importanti appuntamenti agonistici.