Biathlon: Cedric Christille vuole cambiare marcia

Si è tolto tante soddisfazioni in questi anni, vincendo un bronzo in staffetta alle Olimpiadi Giovanili del 2016, un argento nella pursuit ai Mondiali Youth del 2017 e un bronzo in staffetta Juniores lo scorso anno.

Cedric Christille ha ottenuto bei risultati in questi anni ma sta cercando quella continuità che gli servirebbe per fare il salto di qualità. Il valdostanno delle Fiamme Gialle è molto motivato in vista della prossima stagione, anche perché ha davanti a sé l’esempio di Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari, compagni di squadra nella staffetta juniores di bronzo dello scorso anno – completata da Michael Durand – entrambi entrati a far parte della Squadra A della nazionale.



Di preparazione, motivazioni, obiettivi, dell’ingresso dei suoi ex compagni in Squadra A e del sogno olimpico abbiamo parlato con lui nell’intervista che ci ha concesso a Modena Skipass.

<svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>Print <svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>WhatsApp <svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>

Il valdostan