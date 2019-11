Ciclismo: Deludono Pesse e Agostinacchio agli Europei di Silvelle

In vincitori delle diverse categorie

Campionati Europei di Ciclocross 2019, ieri e oggi, a Silvelle di Trebaseleghe (Padova) con due valdostani a difendere i colori azzurri nella competizione riservata agli Juniores: Nicole Pesse conclude in 22° posizione, Filippo Agostinacchio in 45°. Ieri, nella gara Master, nella fascia 55-59 anni, 16° posto per Corrado Cottin.

Simone Roveyaz vincitore del ciruito

Negli Juniores Donne, prima e terza posizione per le olandesi Puck Pieterse (37’34”) e Shirin Van Anrooij (38’18”), egemonia ‘orange’ spezzata dalla francese Olivia Onesti (38’02”). La migliore azzurra, Alice Papo, è 12° con il crono di 42’17”, pari tempo con Giada Borghesi. Nicole Pesse (DP66 Giant; 45’05”) termina in 22° posizione.

Al maschile, doppietta belga grazie a Thibau Nys (41ì10”) e Jents Michels (41’19”), con bronzo allo svizzero Dario Lillo (42’20”). Sesta posizione per il capoclassifica del Giro d’Italia di Ciclocross, Davide De Pretto (43’11”); al 45° posto Filippo Agostinacchio (Bramati; 49’26”).

Ieri, nella competizione Master 55-59 anni, supremazia belga con Guido Verhaegen (37’07”), a precedere il tedesco Armin Raible (38’42”) e l’azzurro Gianfranco Mariuzzo (38’56”). In 16° posizione Corrado Cottin (Cicli Benato; 42’46”).