Sci alpino: Atleti Asiva in allenamento a St-Christophe

Senza respiro, la preparazione agonistica della squadra Asiva di sci alpino maschile. Di ritorno dal duro allenamento in Val Senales, una rappresentativa selezionata della 'valanga valdostana' è impegnata, da questa mattina, al campo sportivo di Saint-Christophe per una serie di test atletici in vista dei prossimi, vicini appuntamenti. Si tratta di uno stage di formazione specifica mirata soprattutto alla distensione muscolare e alla resistenza fisica.

Dopo una valutazione della forma e della disponibilità logistica dei singoli atleti, l'allenatore Massimiliano Iezza e il preparatore Piero Cassius hanno convocato Benjamin Alliod (Cse), Emile Boniface (Sc Chamolé), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Thomas Larivière (Sc Crammont MB) e Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas).