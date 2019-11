Nuoto: Ottimo avvio in Coppa Tokyo Winter per l'Aosta Nuoto

Come da regolamento la Coppa Tokyo Winter si svolge in vasca da 25 metri, prevede un’unica classifica generale e non assegna medaglie, ma serve per testare la condizione e come occasione per conseguire i tempi limite di qualificazione ai campionati regionali e alle gare nazionali.

Giornate di competizioni caratterizzate da una massiccia partecipazione e dalla presenza in vasca di atleti di alto livello come Alessandro Miressi, campione europeo in carica e primatista italiano nei 100 stile libero, Alessandro Bori che ha partecipato ai mondiali in Corea l’estate scorsa ed Erika Musso atleta della nazionale di nuoto e argento mondiale in staffetta, ma anche di atleti più giovani che hanno rappresentato l’Italia agli ultimi Europei e Mondiali Junior come Helena Biasibetti, Emma Virginia Menicucci e Francesca Pasquino.

Questi i nomi dei nuotatori dell’Aosta Nuoto che, accompagnati dai tecnici Edoardo Giovannetti e Jessica Valsavoia, hanno preso parte alla manifestazione: Alessandro Adorni, Alice Aldini, Luca Biondi, Antoine Brongo, Alessio Calò, Andrea Carrozzino, Pietro Cerrato, Carlotta Finello, Elisa Foti, Gabriel Gambaretto, Clotilde Gambino, Alice Giglio, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Eleonora Mazzone, Alessia Pagliara, Valeria Papagni, Emi Pigliacelli, Lin Pigliacelli, Riccardo Rey, Alice Saraillon e Miryam Zerbo.

In questo primo appuntamento, per quel che riguarda l’Aosta Nuoto sono stati sicuramente gli atleti maschi quelli che hanno meglio interpretato le competizioni e raggiunto i risultati migliori, a cominciare da un brillante Alessandro Adorni che, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, ha conquistato un ottimo 2° posto nei 200 Rana nuotati in 2.25.49, mentre ha concluso 6° nei 100 Rana con il crono di 1.07.59. Grandi prestazioni anche quelle di Gabriel Gambaretto che ha sfiorato il podio nei 100 Dorso in 58.11 e si è piazzato 5° nei 100 Misti nuotati in 59.92. In bella evidenza anche Anthony Maccagnano che nuota i 100 SL in 52.87 giungendo 6° al traguardo e si conferma nuovamente 6° anche nei 50 SL in 23.80, gara in cui anche Alessio Calò si migliora nuotando in 24.95 per una 22^ posizione. Tra i più giovani al primo e secondo anno di categoria sono da sottolineare i miglioramenti di Antoine Brongo nei 200 SL (2.14.69), Andrea Carrozzino nei 100 Farfalla (1.17.82), Alice Saraillon nei 100 SL (1.08.61) e Lin Pigliacelli nei 100 Farfalla (1.21.18).

Il prossimo appuntamento è per il 24 novembre sempre al Palazzo del Nuoto di Torino quando scenderanno in vasca gli Esordienti A che inizieranno la stagione agonistica con la prima tappa del Grand Prix, mentre la Coppa Tokyo tornerà in scena il 30 novembre e 1° dicembre.