Ciclismo: Mtb; il gressaen Vittone in CdM con la nuova maglia Protek Dama

Il ciclomercato fa shopping in Valle d'Aosta. Dopo il ritorno di Saravalle alla Cicli Lucchini, è il gressaen Andreas Emanuele Vittone, campione Junores agli Internazionali d'Italia, a muovere il mondo della mountain bike: a fine ottobre l'atleta ha abbandonato il club ticinese del Monte Tamaro e martedì 5 novembre ha firmato il nuovo contratto con Ktm Protek Dama, nella categoria Under 23.

La brianzola Ktm è un top team italiano e il corteggiamento a Vittone è durato poco: la certezza di gareggiare in Coppa del Mondo vale da sé il cambio di maglia, anche perchè con la società svizzera il valdostano classe 2001 era entrato in categoria Juniores e, dopo due anni di agonismo, non era ancora riuscito a passare all'Under.

Oltre alla CdM, Vittone è stato subito inserito nella squadra che correrà agli Internazionali d'Italia Series e ai campionati italiani, a dimostrazione della fiducia accordatagli dalla Ktm, che opporrà il giovane di Gressan ad avversari sicuramente più forti ed esperti per ragioni principalmente anagrafiche. L'estate scorsa Vittone ha conquistato il titolo Juniores agli Internazionali d'Italia; un biglietto da visita che la Protek Dama ha letto con la convinzione di aver fatto un ottimo investimento.