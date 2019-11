Trail: Denise Alleyson sconfigge la neve e domina il vertical Punta Arbella

Gara epica oggi in Val Soana per la chiusura del circuito Gran Premio Gran Paradiso. La quarta edizione del Km Verticale Ingria-Punta Arbella oggi in Val Soana, 4 km per 1040 metri di dislivello in salita, dagli 839 metri di quota di Ingria ai 1879 metri della Punta Arbella, si è corsa in uno scenario invernale, quasi più consono ad una scialpinistica che ad una gara di corsa. Ma questo è il bello della corsa in montagna.

Grande prova di Denise Alleyson del Sant’Orso Aosta che si aggiudica la vittoria in 53’36”, seconda l’altra valdostana in gara Chiara Pino in 57’03”, terza l’intramontabile Ornella Bosco in 58’18”, quarta Luisanna Marrazzo in 1h08’28” e quinta Sara Giacoletto Papas in 1h08’32”. continua a leggere