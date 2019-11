Ciclismo: Saravalle torna a indossare la maglia di Cicli Lucchini

Il primo amore non si scorda mai: ne sa qualcosa Alessando Saravalle che dopo tre stagioni al Racing Team Silmax di Leinì torna al team valdostano Cicli Lucchini, dove nel 2010 aveva iniziato la carriera agonistica.

L'Elite rientrerà in squadra nel 2020; è stata la stessa Cicli Lucchini a dare l'annuncio con tono enfatico: "Un ritorno alle origini per un rider in cerca di serenità e tranquillità per un rilancio in grande stile". A inizio stagione, quest'anno, il 23enne Agostinacchio si era infortunato una clavicola in allenamento , compromettendo così la stagione agonistica.

"Alla Lucchini avrò la possibilità di pianificare la stagione nel modo migliore" ha detto l'atleta, lasciando intendere che al Silmax la pressione era forse eccessiva. E' possibile che per il 2020 Agostinacchio scelga di specializzarsi nella marathon e nella granfondo, dedicando meno tempo al cross country. Ma intanto, si allena già con indosso la 'vecchia' nuova maglia sociale.