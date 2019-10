Sport invernali: Nuova convenzione Asiva-Medical Lab per gli atleti del Comitato

Dopo l'accordo con Technos Medica, nuovo passo avanti del Comitato Asiva per quanto concerne la salute degli atleti delle squadre e, in generale, per tutti i tesserati Fisi della Valle d’Aosta. E' stata avviata oggi la convenzione con Medical Lab Aosta, ambulatorio di fisioterapia e riabilitazione di Charvensod. La struttura propone terapia manuale, rieducazione funzionale, test funzionali, bendaggi funzionali.

“A completare il percorso di tutela della salute degli atleti – spiega il presidente Asiva, Marco Mosso - l'accordo con Medical Lab Aosta permette ai nostri tesserati di avere un’assistenza nella prevenzione degli infortuni e, nella malaugurata ipotesi di un trauma, essere assistiti da professionisti nella delicata fase della riabilitazione".

Con questa ulteriore convenzione il Comitato è ora in grado di assicurare agli atleti Asiva e a quelli di tutti gli Sci club una scelta vasta ma soprattutto di alta qualità professionale, in un momento difficile della vita sportiva come possono essere un infortunio e il complesso periodo di recupero”.