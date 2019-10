Nel Giro d'Italia 2020 non c'è la Valle d'Aosta

Una cronometro individuale per le vie della Capitale con finale in leggera salita e due tappe adatte ai velocisti. Sarà questa l’apertura del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via sabato 9 maggio, dall’Ungheria. Le prime due tappe partiranno da Piazza degli Eroi (Patrimonio Mondiale dell’Unesco) nel cuore di Budapest. L’arrivo della cronometro sarà nel distretto del Castello, davanti alla Chiesa di Mattia in Piazza della Trinità, con gli ultimi 1.500 metri del tracciato in leggera ascesa (pendenza media del 4%). L’arrivo della seconda tappa, domenica 10 maggio, sarà a Gyor, la principale città dell’Ungheria Nord Occidentale, dopo 193 km. La terza tappa porterà il gruppo da Szekesfehervar a Nagykanizsa, costeggiando il Lago Balaton, dove saranno attesi ancora gli sprinter.

Per il resto non si hanno ancora certezze. Ma nelle ipotesi degli arrivi di tappa la Valle d'Aosta non dovrebbe essere inserita. I valdostani dovranno recarsi, forse, sul Colle delle Finestre o nell'albese. E vista la cucina non sarebbe neanche male.

Percorso Provvisorio Giro d’Italia 2020