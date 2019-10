Ciclocross: Agostinacchio sfida in Svizzera i campioni del mondo

Corona un sogno il ciclocrossista valdostano Filippo Agostinacchio: è stato convocato in Coppa del Mondo dal commissario tecnico Fausto Scotti per la tappa di Berna di ciclocross, domenica 20 ottobre.

Si tratta della prima gara di Cdm in programma in Europa, mentre due sono già disputate negli Stati Uniti senza alcuna particolare prestazione di atleti italiani. Prosegue dunque in crescendo il ciclo positivo per Agostinacchio, che quest'anno ha vinto la Eks Cross Tour di Eagle, la seconda tappa del Giro d’Italia ciclocross e ha ottenuto ottimi piazzamenti internazionali.